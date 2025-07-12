В начале 2026 года Apple выпустит iPhone 17e и еще шесть новинок, сообщает Bloomberg.

По данным авторитетного инсайдера Марка Гурмана, компания готовит к выпуску обширную линейку новых устройств в первой половине 2026 года. В планах значатся как обновления существующих продуктов, так и совершенно новые гаджеты.

Ожидается, что уже в феврале может состояться запуск модели iPhone 17e, которая получит обновленный чип A19. В сегменте компьютеров Mac планируется обновление MacBook Air и MacBook Pro, которые будут оснащены процессорами следующего поколения M5.

Линейка планшетов также получит пополнение. Предположительно в марте или апреле выйдет обновленный iPad Air с чипом M4, а бюджетная модель iPad получит более производительный процессор, чем текущая ревизия.

Кроме того, в дорожной карте Apple на первую половину 2026 года значатся преемник профессиональных мониторов Apple Studio Display и Pro Display XDR, а также новый хаб для «умного» дома.

Эти новинки последуют за продуктами, которые компания планирует выпустить в конце 2025 года. В их число войдут основные модели линейки iPhone 17, новые поколения Apple Watch, включая версии Ultra и SE, а также обновленные iPad Pro.