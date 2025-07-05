С 7 июля Google Gemini сможет звонить, писать СМС и отвечать в WhatsApp

С 7 июля 2025 года ИИ-помощник Gemini будет интегрирован в приложения WhatsApp, «Сообщения» и «Телефон». Об этом Google уведомила пользователей в официальной email-рассылке.

В компании подчеркнули, что пользователи смогут вручную ограничить взаимодействие Gemini с приложениями. Для этого необходимо нажать в правом верхнем углу на значок профиля и в открывшемся меню перейти в раздел «Приложения», где следует включить или отключить нужные сервисы.

Отмечается, что даже при деактивации Gemini Google оставляет за собой право сохранять данные взаимодействий в течение 72 часов — для обеспечения безопасности и обратной связи.

С интеграцией Gemini сможет инициировать звонки и отправлять сообщения от имени пользователя. Однако, по заявлениям Google, ИИ не получит доступ к содержимому сообщений в WhatsApp, включая медиафайлы и уведомления.

Компания подчеркивает, что часть функций может быть реализована через «Google Ассистента» или сервис Utilities, даже если доступ Gemini к WhatsApp будет отключен.

Ограничения интеграции: Gemini не сможет читать сообщения в WhatsApp, добавлять или просматривать изображения, гифки в сообщениях, добавлять или воспроизводить аудио или видео в сообщениях, а также читать уведомления WhatsApp или отвечать на них.