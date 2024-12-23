Telegram впервые за три года после монетизации стал прибыльным. Об этом в своем аккаунте написал основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, в 2024-м число пользователей Telegram Premium превысило 12 миллионов.

«В результате общий доход Telegram в этом году превысил $1 миллиард, и мы закрываем год с более чем $500 миллионами денежных резервов, не включая криптоактивы», — сообщил Павел Дуров.

По его мнению, пример Telegram показывает, что «социальные сети могут достичь финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважая права пользователей».