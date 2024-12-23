Лучшие смартфоны 2024 года назвал эксперт, у которого 20 миллионов подписчиков

Популярный IT-блогер Маркес Браунли, который имеет почти 20 миллионов подписчиков на YouTube, выбрал главные смартфоны 2024 года. Он разместил на своем YouTube-канале соответствующий ролик.

Фото из YouTube-канала. IT-блогер Маркес Браунли, который имеет почти 20 миллионов подписчиков на YouTube, выбрал главные смартфоны 2024 года

Маркес Браунли назвал флагман Samsung Galaxy S24 Ultra лучшим телефоном 2024 года. По словам специалиста, устройство может показаться скучным, так как не имеет необычных особенностей, вроде складной конструкции. «Однако у него отличный экран, отличная батарея, отличные камеры», — подчеркнул блогер. Galaxy S24 Ultra также победил в номинации «Лучший большой смартфон».

Лучшим маленьким телефоном автор назвал iPhone 16, который имеет 6,1-дюймовый дисплей и легко помещается в одной руке.

В категории «Лучшая камера» победил iPhone 16 Pro, «Лучшее соотношение цены и качества» — Nothing Phone 2a, «Лучший аккумулятор» — Red Magic 10 Pro, «Лучший дизайн» — Huawei Mate XT.

Маркес Браунли похвалил создателей Google Pixel 9 Pro Fold за лучшие инновации. Google Pixel 9 Pro Fold автор назвал главным складным смартфоном года. Провалом 2024 года Браунли посчитал Asus Zenfone 11 Ultra.