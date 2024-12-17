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Техноблог

Илон Маск анонсировал создание почтового сервиса Xmail с упрощенным интерфейсом

Илон Маск анонсировал создание почтового сервиса Xmail с упрощенным интерфейсом. Он подтвердил, что его команда социальной сети X (Twitter) работает над созданием фирменного сервиса электронной почты.

Заявление было сделано в ответ на пост пользователя с ником MarioNawfal, который выразил желание иметь почтовый ящик без сложных веток и проблем с форматированием.

«Представьте себе: чистый почтовый ящик, без запутанного беспорядка веток и ужасов форматирования, которые мы все ненавидим. Xmail сохранит все самое лучшее в электронной почте — универсальную совместимость — и отбросит все остальное», – говорится в комментирии MarioNawfal.

Илон Маск подчеркнул, что Xmail сохранит все лучшее в электронной почте, включая универсальную совместимость, и избавится от ненужных функций. Сервис будет предлагать удобную и бесперебойную связь без дополнительных приложений и бесконечных списков контактов.

Этот проект является частью более широкой стратегии Илона Маска по развитию платформы X, которая включает в себя приобретение Twitter в 2022 году. Он планирует внедрить новые функции в платформу, сделать алгоритмы с открытым исходным кодом, бороться со спам-ботами и продвигать свободу слова. Xmail, вероятно, станет одним из ключевых элементов в его стремлении создать «приложение для всего».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314397/
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