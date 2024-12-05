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Техноблог

Ученые создали систему, позволяющую дронам ориентироваться по звездам без GPS

В Университете Южной Австралии (UniSA) создали инновационную систему, позволяющую беспилотным летательным аппаратам ориентироваться по звездам в ночное время без использования GPS. Метод основан на принципах, которые использовались в древности для навигации на парусных судах и в самолетах. Об этом сообщает издание New Atlas.

Система использует простое и легкое оборудование, что делает ее подходящей для небольших беспилотников. Она работает на основе серии снимков ночного неба, которые затем анализируются для определения местоположения дронов с точностью до 4 километров.

Разработчики утверждают, что эта система может найти применение не только в военных целях, но и для мониторинга окружающей среды в отдаленных районах, где доступ к GPS может быть ограничен.

«В отличие от традиционных навигационных систем на основе звезд, которые часто сложны, тяжелы и дороги, наша система проще, легче и не требует стабилизационного оборудования, что делает ее пригодной для небольших беспилотников. Этот тип навигации идеально подходит для операций над океанами или в зонах боевых действий, где существует риск глушения GPS. Помимо оборонного сектора, он также может быть весьма полезен для мониторинга окружающей среды», — сказал исследователь из UniSA Сэмюэл Тиг.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/313145/
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