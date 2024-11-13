Apple упростила поиск потерянных гаджетов и багажа

Apple обновила приложение «Локатор» (Find My) в iOS 18.2, добавив функцию Share Item Location, которая позволяет делиться ссылками на местоположение потерянных трекеров AirTag или устройств. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая функция позволяет создать ссылку на утерянную вещь и поделиться ею с другим человеком, чтобы он помог в поисках. Используя ее, можно просматривать специальную веб-страницу с расположением вещи на интерактивной карте.

Apple также сообщила о партнерстве с более чем 15 авиакомпаниями по всему миру для поддержки новой функции Share Item Location, чтобы упростить поиск потерянного багажа. Бета-версия iOS 18.2 доступна для разработчиков и участников программы бета-тестирования. Официальный выпуск ожидается в декабре.