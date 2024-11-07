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Техноблог

Samsung представила эксклюзивные раскладушки W25 и W25 Flip

Компания Samsung анонсировала складные смартфоны W25 и W25 Flip, которые являются эксклюзивными вариациями Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold Special Edition для китайского рынка, сообщает портал Fonearena.

Оба смартфона получили керамический черный матовый корпус с золотистой алюминиевой рамкой. За производительность двух моделей отвечают флагманские чипсеты Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, а в качестве ОС предустановлена Android 14 с фирменной оболочкой One UI 6.1.1.

Samsung W25 — аналог Galaxy Z Fold Special Edition, представленного ранее. Он оснащен складным 8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2184×1968 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. Внешний дисплей на 6,5 дюймов предлагает аналогичные характеристики. Среди прочего смартфон предлагает основную камеру на 200 Мп, ультраширокоугольную на 12 Мп и телеобъектив с разрешением 10 Мп и 3-кратным оптическим зумом, а также аккумулятор емкостью 4400 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядки на 15 Вт и обратной зарядки на 4,5 Вт. В сложенном виде толщина устройства составляет 10,6 мм, а в разложенном — 4,9 мм.

«Раскладушка» Samsung W25 Flip предлагает аналогичные Galaxy Z Flip6 характеристики. Так, в смартфоне имеется складной экран на 6,7 дюйма с частотой до 120 Гц, внешний на 3,4 дюйма с частотой 60 Гц, двойную камеру на 50 и 12 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядки на 15 Вт.

Оба смартфона поступят в продажу в Китае 15 ноября по цене от 16 тысяч юаней за W25 и 10 тысяч юаней за W25 Flip.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/310569/
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