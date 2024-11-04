В Китае построят завод по выпуску летающих автомобилей

Китайская корпорация XPeng заложила фундамент нового завода по производству летающих автомобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

Фото Electrek

Разработкой летающего транспортного средства занимается подразделение XPeng AeroHT. Новый завод построят в Гуанчжоу. В компании рассказали, что он станет первым в мире, применяющим передовые процессы сборочной линии для крупномасштабного производства летающих автомобилей.

Производственная площадка будет расположена на площади 180 тысяч квадратных метров. На ней будут размещены цеха композитов, соединений, покраски и сборки. В корпорации ожидают, что завод сможет выпускать до 10 тысяч летающих автомобилей в год.

Производство первого летающего транспортного средства от XPeng намерены запустить уже в конце 2024 года, хотя массовые поставки запланированы на 2026 год. Модульный электромобиль должны представить на авиасалоне в Китае 12 ноября 2024 года.

Журналисты Electrek заметили, что комбинированное транспортное средство в марте получило сертификат летной годности от Администрации гражданской авиации Центрального и Южного Китая. Ожидается, что стоимость автомобиля составит не менее $280 тысяч.