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Техноблог

Microsoft запретит ставить Windows 11 на слабые компьютеры

Microsoft закрыла лазейку, позволяющую устанавливать Windows 11 на не соответствующие системным требованиям компьютеры. Об этом сообщает портал Neowin.

С момента выхода Windows 11 получила высокие системные требования, что мешало установке операционной системы даже на мощные компьютеры. В связи с этим компания даже выпускала отдельное приложение для проверки совместимости компьютера с новой ОС под названием PC Health Check.

Один из популярных способов установить Windows 11 на не соответствующие требованиям компьютеры заключается в добавлении параметра /product server в установочный файл ОС, что позволяет пропустить проверку совместимости.

Согласно источнику, Microsoft заблокировала этот способ в бета-версии Windows 11 на канале Canary. На данный момент блокировка касается только бета-версий Windows 11 Canary. Однако ожидается, что в ближайшее время это нововведение будет распространено и на стабильные версии операционной системы Microsoft.

В том числе из-за высоких требований Windows 11 имеет всего 30,83 процента доли рынка, тогда как уже устаревшая Windows 10 — 64,99 процента. Ее поддержка завершится 14 октября 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302396/
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