Для WhatsApp анонсировали интеграцию с Giphy и генерацию стикеров с помощью ИИ. Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали обновление, направленное на расширение функционала создания стикеров. Об этом сообщается в блоге компании.

В рамках этого обновления WhatsApp интегрирует библиотеку стикеров Giphy. Пользователи смогут искать и делиться стикерами, используя текст или эмодзи для поиска.

Функция создания и редактирования стикеров, ранее доступная только на iOS, появится на Android. Пользователи смогут превращать свои фотографии в стикеры или редактировать существующие с помощью встроенных инструментов. Созданные стикеры автоматически сохраняются в пользовательской библиотеке.

Кроме того, пользователям iPhone и Android в США стала доступна функция создания стикеров с помощью нейросети Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI по текстовому запросу. Наконец, в WhatsApp улучшили организацию сохраненных стикеров, позволяя перемещать нужные повыше или удалять ненужные.

Эти нововведения будут постепенно внедряться в течение нескольких недель. Точные сроки появления новых функций на Android и iPhone не называются.