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Техноблог

В Telegram появились платные закрытые каналы с оплатой доступа валютой Stars

В Telegram появились платные закрытые каналы с оплатой доступа валютой Stars. Разработчики мессенджера выпустили бета-версию для Android, в которой появились платные подписки на закрытые каналы. Об этом сообщает канал «Апдейт».

Владельцы Telegram-каналов смогут включать платную подписку, возможную при оплате внутренней валютой Stars (звезды). Отмечается, что владельцы платных каналов не смогут вручную одобрять или отклонять заявки на вступление, если пользователи заплатят за доступ.

В новой версии также появилась платная реакция-звездочка, тестируемая с июля этого года. Авторы каналов могут включить ее в настройках реакций и в будущем обменивать полученные звезды на Toncoin. Подписчики могут отправлять от 1 до 2 тысяч 500 Stars.

Еще одно нововведение в бета-версии Telegram для Android — возможность писать в один канал от имени другого или от личного профиля, что может быть полезно для рекламных публикаций.

Когда перечисленные выше нововведения появятся в стабильных сборках Telegram для смартфонов и ПК, не уточняется.

Telegram запустил Stars в июне 2024-го для оплаты внутренних товаров и услуг. Получатели могут покупать Stars минимум от 50 единиц в зависимости от устройства и способа оплаты, а также обменивать их на Toncoin через платформу Fragment и конвертировать в другую криптовалюту.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/302001/
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