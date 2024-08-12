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Техноблог

Toyota готовит новый проходимый и надежный внедорожник

Внедорожник Toyota FJ Cruiser, покоривший сердца многих своими брутальным дизайном и внедорожными способностями, готовится к триумфальному возвращению. Как сообщает издание Motor1, японский автопроизводитель представит обновленный FJ Cruiser уже в этом году.

Toyota
Фото Toyota

Новый FJ Cruiser будет построен на модифицированной платформе iMV, которая уже знакома нам по моделям Hilux и Fortuner. Это гарантирует надежность и прочность, необходимые для настоящего внедорожника.

По предварительной информации, FJ Cruiser сохранит свои узнаваемую угловатую форму и брутальный характер. Ожидаются прямые линии, широкие колесные арки и массивные бамперы, которые подчеркнут внедорожный потенциал автомобиля.

Toyota планирует предлагать различные варианты силовых агрегатов, чтобы удовлетворить потребности разных рынков. В Азии FJ Cruiser будет оснащаться дизельными двигателями объемом 2,4 и 2,8 литра, известными по другим моделям Toyota. В Европе же покупатели смогут приобрести гибридную версию, что подчеркивает стремление производителя к экологичности.

В отличие от предыдущего поколения, которое комплектовалось бензиновым V6 объемом 4 литра и мощностью 270 лошадиных сил, новый FJ Cruiser получит более современные и экономичные двигатели. Также планируется внедрить новую пятиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод с жестким подключением передних колес.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/301798/
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