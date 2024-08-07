Apple выпустит «умные» часы с пластиковым корпусом для детей

Корпорация Apple запланировала выпуск ориентированных на детей «умных» часов. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя агентства Марка Гурмана, в компании намерены изменить позиционирование своих самых доступных смарт-часов — Apple Watch SE. Он полагает, что третье поколение устройства получит пластиковый, а не металлический корпус. Также Apple будет рекламировать девайс как «умные» часы для детей.

В материале говорится, что пластик менее подвержен разрушению, чем алюминий, который используется во многих часах Apple. Также для привлечения новой аудитории корпус гаджета будет окрашен в яркие цвета.

Марк Гурман отметил, что новые материалы и позиционирование позволят снизить стоимость Apple Watch SE до $200. Часы Apple не работают без сопряженного iPhone, однако детский вариант можно будет настроить с помощью смартфона родителей.