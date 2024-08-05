В Android-версии браузера Chrome появится функция перетаскивания файлов как в версии для компьютеров. Компания Google внедрит функцию перетаскивания файлов (drag-and-drop) в мобильную версию браузера Chrome для смартфонов, уточняют в Android Authority.

Эта функция, которая уже присутствует в настольной версии браузера, позволяет перемещать файлы внутри браузера и между браузером и другими приложениями, что упрощает работу и повышает продуктивность. Ожидается, что она появится в ближайшее время на тестовом Dev-канале для разработчиков. Функция появится в версии Chrome 129.

Кроме того, судя по коду, который инсайдеры из Android Authority нашли в базе разработки браузера, появится и функция Recent Searches («Последние поиски»). Она может предложить связанные поиски по мере ввода текста. При этом неизвестно, будет ли данная функция доступна в стабильной версии мобильного браузера. Но Google может внедрить ее для улучшения пользовательского опыта, если отзывы юзеров будут положительными.