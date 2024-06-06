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Техноблог

Смартфоны Samsung Galaxy A51, A41 и M01 больше не будут получать обновления

Корпорация Samsung признала устаревшим ряд фирменных смартфонов, сообщает издание PhoneArena.

Отмечается, что в 2024-м закончилась поддержка Samsung Galaxy A51, Galaxy A41 и Galaxy M01. Это три недорогих устройства, которые выпущены в 2020 году. Окончание поддержки означает, что девайсы больше не будут получать обновления ОС и патчи безопасности.

Теоретически пользоваться устаревшими смартфонами после окончания сроков поддержки может быть небезопасно. Инженеры Samsung больше не будут присылать на девайсы патчи, устраняющие актуальные угрозы.

В материале говорится: Samsung изначально обещала, что Galaxy A51, Galaxy A41 и Galaxy M01 будут получать патчи безопасности в течение четырех лет. Сейчас компания имеет право не обслуживать владельцев аппаратов.

В PhoneArena напомнили, что в марте 2024-го Samsung представила недорогой телефон Galaxy A55. Девайс, в отличие от ранних устройств бренда, получил четыре года обновлений Android и пять лет поддержки патчами безопасности.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295930/
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