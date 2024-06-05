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Техноблог

Эксперты определили пять лучших смартфонов для мобильных игр

Эксперты составили подборку из пяти лучших смартфонов, которые лучше всех справляются с мобильными играми. Об этом сообщает портал iGuides.

Список открывает ASUS ROG Phone 8 Pro на базе мощного чипа Snapdragon 8 Gen 3. Устройство также может похвастаться ярким экраном с частотой до 165 Гц, дополнительными кнопками на торцах, поддержкой внешнего кулера Aero Active, наличием разъема для наушников и сразу двух портов для зарядки.

За ним следует геймерский RedMagic 9 Pro Plus с таким же процессором, но большим аккумулятором на 6500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, а также экраном без вырезов — селфи-камера в нем расположена под экраном. Кроме того, эта модель имеет встроенный в корпус кулер.

В подборку также внесли и флагманский iPhone 15 Pro Max, который в отличие от конкурентов под управлением Android может похвастаться поддержкой нескольких полноценных портов ПК-игр, таких как Resident Evil 4, 8, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage, который выходит уже 6 июня.

Среди других устройств, которые могут рассматривать к покупке фанаты мобильных игр, называют OnePlus 12 и Black Shark 5 Pro.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295835/
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