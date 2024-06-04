Siri сможет управлять приложениями в iOS 18 голосовыми командами

Apple внедрит голосового помощника iOS 18, усовершенствованную технологию искусственного интеллекта, которая позволит пользователям управлять функциями приложений с помощью голосовых команд. Об этом сообщает Bloomberg.

Обновленная версия Siri позволит открывать документы, управлять заметками, удалять электронные письма, делиться ссылками и многое другое, используя голосовые команды. Актуальная версия Siri ограничена запуском музыки, поиском информации в Сети и управлением «умным» домом — без поддержки более сложных функций внутри отдельных приложений.

Для реализации новых функций Siri разработчики полностью переработали ПО ассистента. В ближайшем будущем Siri сможет обрабатывать команды последовательно, а в дальнейшем и более сложные запросы. Обработка данных будет осуществляться как локально, на самом устройстве, так и в облаке, автоматически определяя наиболее подходящее место обработки.

Ожидается, что Siri с новыми возможностями будет включен в iOS 18, релиз которого запланирован на осень 2024 года. Презентация новой «поумневшей» Siri ожидается 10 июня на конференции разработчиков Apple WWDC 2024.