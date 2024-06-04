23:52
USD 87.70
EUR 95.07
RUB 0.97
Техноблог

Siri сможет управлять приложениями в iOS 18 голосовыми командами

Apple внедрит голосового помощника iOS 18, усовершенствованную технологию искусственного интеллекта, которая позволит пользователям управлять функциями приложений с помощью голосовых команд. Об этом сообщает Bloomberg.

Обновленная версия Siri позволит открывать документы, управлять заметками, удалять электронные письма, делиться ссылками и многое другое, используя голосовые команды. Актуальная версия Siri ограничена запуском музыки, поиском информации в Сети и управлением «умным» домом — без поддержки более сложных функций внутри отдельных приложений.

Для реализации новых функций Siri разработчики полностью переработали ПО ассистента. В ближайшем будущем Siri сможет обрабатывать команды последовательно, а в дальнейшем и более сложные запросы. Обработка данных будет осуществляться как локально, на самом устройстве, так и в облаке, автоматически определяя наиболее подходящее место обработки.

Ожидается, что Siri с новыми возможностями будет включен в iOS 18, релиз которого запланирован на осень 2024 года. Презентация новой «поумневшей» Siri ожидается 10 июня на конференции разработчиков Apple WWDC 2024.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/295776/
просмотров: 50
Версия для печати
Материалы по теме
В WhatsApp новая функция: фото звонящего будет отображаться на весь экран
Sony на презентации State of Play 31 мая покажет 14 игр для PlayStation
В Сеть утекли документы с подробным описанием работы поисковика Google
Пять лучших смартфонов прошлых лет, которые можно купить в 2024 году — эксперт
В YouTube теперь можно сразу найти песню в поиске, просто напев ее мелодию
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
WhatsApp получил функцию очистки счетчика неоткрытых сообщений
Apple выпустит более тонкую версию iPhone
В WhatsApp появится функция, запрещающая делать скриншоты фото чужого профиля
В WhatsApp хотят добавить функцию реакций на фото и видео в режиме просмотра
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp новая функция: фото звонящего будет отображаться на&nbsp;весь экран В WhatsApp новая функция: фото звонящего будет отображаться на весь экран
Представлен один из&nbsp;самых мощных планшетов в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; iQOO Pad&nbsp;2 Pro Представлен один из самых мощных планшетов в мире — iQOO Pad 2 Pro
Sony на&nbsp;презентации State of&nbsp;Play 31&nbsp;мая покажет 14&nbsp;игр для PlayStation Sony на презентации State of Play 31 мая покажет 14 игр для PlayStation
Бизнес
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
Elite House выходит из&nbsp;черного списка Госстроя Elite House выходит из черного списка Госстроя
Финтех &laquo;О!Деньги&raquo; поделился опытом на&nbsp;международном Visa Payment Forum Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum
MEGA поздравила воспитанников детских домов с&nbsp;Международным днем защиты детей MEGA поздравила воспитанников детских домов с Международным днем защиты детей
4 июня, вторник
23:42
Siri сможет управлять приложениями в iOS 18 голосовыми командами Siri сможет управлять приложениями в iOS 18 голосовыми...
22:39
Казахстанское чудо. Как соседи спасали сайгаков от браконьеров
22:00
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
21:36
Бишкекчане жалуются на ночной шум со строек
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 июня: местами дожди