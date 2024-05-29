AndroidInsider назвал лучшие смартфоны, которые рекомендуют купить в 2024 году.

Автор портала составил подборку из пяти лучших смартфонов, которые выходили до 2024 года, но все еще остаются актуальными.

Возглавляет список Poco M5s. Этот недорогой смартфон предлагает чип MediaTek Helio G95, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 1100 нит, а также хорошую для своей цены камеру на 64 Мп с поддержкой видеосъемки в 4K. Единственным недостатком этой модели называют частоту обновления экрана на 60 Гц.

Затем следует Redmi Note 11 Pro+. Смартфон оснащен 6,67-дюмовым Super AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и яркостью до 1200 нит, чипом Dimensity 920, стереодинамиками JBL, а также тройной камерой на 108, 8 и 2 Мп. Ключевой особенностью Note 12 Pro+ стала поддержка проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Одним из лучших смартфонов эксперт называет OnePlus Nord CE 3, который работает на базе достаточно мощного процессора Snapdragon 782G, а также имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. В устройстве наличие основной камеры Sony IMX890 на 50 Мп и быстрая зарядка на 80 Вт. Пользователей предупреждают, что эта модель не поддерживает 4G в диапазоне Band 20, из-за чего у некоторых операторов могут возникнуть проблемы с приемом связи.

Замыкает подборку Nothing Phone (1) с прозрачной крышкой и подсветкой и флагманский Tecno Phantom X2 с мощным чипом MediaTek Dimensity 9000.