В Сети появились изображения всей серии iPhone 16

Инсайдер Sonny Dickson опубликовал в X (Twitter) фотографию с изображением подробных макетов всех моделей iPhone 16.

Утечка от Sonny Dickson очередной раз подтвердила то, что базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus получат вертикальное расположение объективов. Впервые подобное решение Apple использовала в 2017 году в iPhone X.

Фото из X (Twitter) Sonny Dickson

Вместе с тем инсайд блогера наглядно продемонстрировал разницу размеров всех iPhone 16. Самой маленькой ожидаемое станет модель iPhone 16 с 6,1-дюймовым дисплеем. Далее — iPhone 16 Pro c экраном диагональю 6,3 дюйма. Затем — iPhone 16 Plus c 6,7-дюймовой матрицей. Наконец, самой крупной станет модель iPhone 16 Pro Max, размер экрана которой равен 6,9 дюйма.

Серия iPhone 16 будет представлена в сентябре 2024 года. Ожидается, что одной из главных особенностей новых смартфонов Apple станут режимы создания пространственных фотографий и видео для просмотра в MR-гарнитуре Vision Pro.