Volkswagen показал новый концептуальный кемпер T7 California

На выставке Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе компания Volkswagen сегодня представит новый концептуальный кемпер Volkswagen T7 California.

Фото Volkswagen

В преддверии дебюта немецкий автогигант опубликовал тизерное изображение новинки. Запечатленный на фото фургон имеет двухцветную окраску кузова. Верхняя часть автомобиля окрашена в серебристый цвет, а нижняя — в красный. Он также получит подъемную крышу, которая на тизере слегка приподнята, и пятиспицевые колесные диски.

Предыдущий тизер подтвердил, что концептуальный Volkswagen T7 California будет оснащен гибридной силовой установкой, но никаких подробностей о ней пока нет. Есть мнение, что в его основу ляжет 1,4-литровый четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с турбомотором, как у Volkswagen Multivan T7 eHybrud PHEV.

Ожидается, что серийная версия Volkswagen T7 California поступит в продажу в Европе в 2024 году.