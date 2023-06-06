Apple представила обновленный компьютер MacBook Air. Анонс состоялся в рамках презентации WWDC 2023, сообщается на сайте корпорации.

Новый MacBook имеет 15,3-дюймовый экран с вырезом в верхней части дисплея под фронтальную камеру. Он стал самым большим ноутбуком в линейке Air в истории. Устройство имеет алюминиевый корпус, выпускаемый в четырех цветах. По его бокам расположены два разъема USB-C и коннектор магнитной зарядки MagSafe.

Фото REUTERS. Самый большой MacBook Air презентовала компания Apple

Этот MacBook Air работает без вентилятора, его толщина составляет 11,5 миллиметра, вес — около 1,5 килограмма. Ноутбук оснащен зарядным устройством MagSafe, двумя портами Thunderbolt и разъемом для наушников 3,5 миллиметра.

MacBook Air 15 получил ARM-процессор от Apple M2. Продажи ноутбука стартуют в середине июня, стоимость начинается от $1 тысячи 299.

Также Apple обновила компактный ПК Mac Studio. Компания не стала менять дизайн и лишь обновила характеристики — теперь Mac Studio выпускается с процессорами M2 Max и новым M2 Ultra. Последний имеет 20-ядерный графический процессор и стал самым мощным чипом от Apple.