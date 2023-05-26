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Техноблог

Рейтинг производителей смартфонов составили эксперты

Эксперты IT-портала SlashGear опубликовали рейтинг брендов смартфонов. Топ доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга назван Samsung. Авторы отметили, что устройства южнокорейской компании сочетают «высокотехнологичные функции, инновационный дизайн и передовые технологии». На второе место специалисты поставили Apple, которая «давно зарекомендовала себя на рынке» благодаря iPhone.

В топ-3 рейтинга попала компания Google. По мнению составителей подборки, смартфоны бренда оснащаются очень качественными камерами и имеют длительную поддержку обновлениям Android. Ниже расположились китайские бренды OnePlus и Motorola, которые предлагают «высококлассные устройства» с длительным временем автономной работы.

Во второй пятерке рейтинга оказались Asus, Sony, Xiaomi, Vivo. На последнее, 10-е место, составители подборки поставили Huawei. Авторы отметили, что китайская корпорация зарекомендовала себя выпуском качественных гаджетов под брендами Huawei и Honor, однако в последние годы столкнулась с проблемами из-за американских санкций.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/266488/
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