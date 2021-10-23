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Техноблог

Google снизит комиссию за подписки на приложения в Google Play

Google cо следующего года снизит сервисный сбор за подписки на приложения, представленные в Google Play до 15 с 30 процентов. Об этом сообщил в блоге для разработчиков вице-президент компании Самир Самат.

«Чтобы помочь удовлетворить определенные потребности разработчиков, предлагающих подписку, начиная с 1 января 2022-го мы снижаем наш сервисный сбор для всех подписок на приложения Google Play с 30 до 15 процентов», — говорится в сообщении.

Изначально комиссия, собираемая за подписку на приложение из Google Play, снижалась до 15 процентов после 12 месяцев регулярной подписки. Таким образом, сбор за первый год подписки сократился вдвое. Отмечается, что при прежней системе разработчики сталкивались с трудностями в получении прибыли от подписок.

Кроме того, изменения коснулись и приложений, входящих в программу Play Media Experience, для создателей электронных книг, а также аудио- и видеоконтента. Для аудиостриминговых приложений и электронных книг, большую часть выручки которых составляет оплата непосредственно контента, комиссия будет снижена до 10 процентов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/211425/
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