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Техноблог

На рынке мобильных телефонов появился Arrows We, который можно мыть с мылом

Фирма FCNT представила моющийся с мылом смартфон Arrows We. Как отмечают эксперты, компания Fujitsu Connected Technologies (FCNT) появилась из-за отделения от Fujitsu (большой корпорации из Японии) и пока недостаточно хорошо знакома потенциальным покупателям.

Но она показала достаточно интересный смартфон Arrows We с дополнительными функциями, отличающими его от большинства устройств.

FCNT
Фото FCNT

Главная особенность — смартфон очень хорошо защищен от влаги и химических веществ, его можно мыть в воде с хозяйственным мылом и даже дезинфицировать спиртом.

Эксперты указывают, что фирма Apple гарантирует работоспособность только при попадании в iPhone чистой воды, а, например, небольшая примесь соли или хлорки способна вызвать отказ в ремонте.

Смартфон Arrows We поддерживает сети пятого поколения. Экран имеет диагональ всего 5,7 дюйма (что достаточно мало по сравнению с большинством популярных телефонов), но разрешение дисплея HD+. Его оснастили оперативной памятью 4 гигабайта и постоянным запоминающим устройством емкостью 64 гигабайта. У основной камеры имеются два сенсора разрешением 13 и 2 мегапикселя. В фронтальном фотовидеодатчике применяется матрица на 5 мегапикселей. Мощность аккумуляторной батареи — 4 000 мАч.

Устройство оборудовали большим количеством самых разнообразных интересных опций. В частности, у него имеется более легкий режим интерфейса, предназначенный для новичков и людей с плохим зрением. Также есть функция защиты от звонков аферистов и коррекция голоса собеседника с учетом наличия на лице маски. Кроме того, этот телефон оснастят необычным зуммером для оповещения окружающих. Данная опция, по утверждению разработчика, может понадобиться детям, которые опаздывают на уроки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/209569/
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