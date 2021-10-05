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Техноблог

Компания Google официально выпустила Android 12

Компания Google официально выпустила Android 12. Об этом говорится в ее официальном релизе.

Android 12 для AOSP — проект разработки операционной системы с открытым исходным кодом. На смартфоны Pixel операционная система начнет приходить только в ближайшие несколько недель.

Распространение Android 12 начнется со смартфонов Google Pixel. Позже в этом году операционную систему можно будет обновить на устройствах Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Традиционно запуск Android 12 совпадает с первым днем, когда обновление приходит на смартфоны Google. В этот раз этого не произошло.

Google также сообщила, что ранее более 225 тысяч человек протестировали Android 12. Они составили около 50 тысяч отчетов о проблемах, что помогло улучшить финальную сборку.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/209296/
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