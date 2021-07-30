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Техноблог

Почти 40 процентов владельцев отключают 5G в новых смартфонах

Количество смартфонов с возможностью подключения 5G быстро растет. Однако данная технология не так популярна, как можно было бы ожидать. Многим достаточно Wi-Fi в течение дня, кому-то 4G LTE, а кого-то просто не устраивает качество нового типа подключения. Об этом сообщает портал Android Authority

Выяснилось, что около 40 процентов пользователей вообще отключают 5G. В исследовании приняли участие более 1 тысячи 300 респондентов. Кроме того, участникам опроса было предложено поделиться своими комментариями. Как оказалось, 5G всегда активен только у 50,11 процента респондентов. Организаторы не исключили, что некоторые пользователи просто еще не знают, как отключить эту очень энергоемкую функцию.

Примечательно, что существует действительно большое количество пользователей, у которых 5G «всегда выключен» — их доля составила 39,4 процента. Также они используют смартфоны, не активируя 5G ни при каких обстоятельствах.

По предположению люди не видят реальных преимуществ 5G или качества связи нового поколения в регионе.

10,51 процента респондентов отключают 5G в случаях, когда сигнал слабый или аккумулятор смартфона почти разряжен. Примечательно, что плохое качество сигнала отметили многие комментаторы. Очевидно, технология еще не достигла достаточного уровня развития.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/202641/
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