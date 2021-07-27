Хакеры под видом Windows 11 распространяют трояны: будьте внимательны

В Паутине появился образ поддельной версии операционной системы Windows 11, который содержит вредоносное программное обеспечение. О мошенничестве киберпреступников сообщает «Лаборатория Касперского».

Официальный релиз ОС Windows 11 запланирован на текущий год, однако возможность испробовать платформу в действии есть уже сейчас. Для этого необходимо открыть сайт Microsoft, зарегистрироваться в программе Windows Insider и выполнить ряд пошаговых инструкций, предлагаемых разработчиком. Злоумышленники решили воспользоваться интересом к данному продукту и стали распространять поддельный пакет установки системы, содержащий не ее образ, а комплект вирусов.

Хакеры маскируют свою сборку под предварительный вариант Windows 11, распространяя его на сайтах с пиратским софтом. Файл под названием 86307_windows 11 build 21996.1×64 + activator.exe тщательно воспроизводит атрибуты оригинального установщика, его размер составляет 1,75 гигабайта.

При открытии запускается окно, напоминающее стандартный мастер установки Windows, который загрузит другой файл. В нем и содержится массив вредоносного софта (трояны, эксплойты и рекламные надстройки). Естественно, что новую ОС пользователь не получит.

Эксперты советуют устанавливать сборки Windows 11 только с официального сайта Microsoft, предварительно став участником программы Windows Insider.