Компания Honor выпустит два смартфона с гибким дисплеем

Компания Honor намерена выпустить два смартфона с гибкими экранами, сообщает издание Gizmochina.

По его данным, аппараты получат названия Honor Magic Fold и Honor Magic Flip. Информация о регистрации новых торговых марок появилась на сайте государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР.

Бренд Honor, не так давно отделившийся от Huawei в связи с американскими санкциями, проектирует как минимум два смартфона с гибким дисплеем — Honor Magic Fold и Honor Magic Flip.

Отмечается, что во второй половине 2021 года дебютирует смартфон Honor Magic Fold, выполненный в формате книжки. У этого устройства большой гибкий дисплей будет складываться внутрь корпуса. В разложенном состоянии гаджет сможет функционировать в качестве небольшого планшета. Новинке приписывают наличие мощного процессора Snapdragon 888 Pro, который пока официально не представлен.

Что касается модели Honor Magic Flip, то она, вероятно, получит формат «раскладушки» — вроде Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr.

По прогнозам Counterpoint Technology Market Research, в текущем году мировые поставки смартфонов с гибким дисплеем окажутся на уровне 7,5 миллиона штук. В 2022-м продажи могут достичь 18,3 миллиона единиц.