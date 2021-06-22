Xiaomi запатентовала систему подзарядки смартфонов звуковыми волнами

Xiaomi изобрела «звуковую» зарядку для своих смартфонов, сообщает Gizchina.

Отметим, последние два-три года набирают популярность беспроводные зарядки стандарта Qi. Хотя сама технология достаточно старая (еще Lumia 920, вышедшая в 2012 году, поддерживала ее), производители находят способы для улучшения зарядных устройств.

Xiaomi решила параллельно увеличить мощности Qi-зарядки. Компания сначала изобрела беспроводную зарядку на основе звуковых волн. Соответствующий патент был найден в Национальном управлении интеллектуальной собственностью Китая.

Суть технологии заключается в использовании устройства, занимающегося сбором звука. В дальнейшем, уже девайс, преобразовывающий звуки в энергию, заряжает смартфон.

Патент не гарантирует появление разработки в массовом продукте в ближайшее время, пишет издание.