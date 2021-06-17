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Техноблог

Компания Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 в октябре 2025 года

Корпорация Microsoft раскрыла дату, когда прекратит поддержку операционной системы Windows 10. Об этом говорится в опубликованных на сайте компании документах.

Сообщается, что поддержка профессиональной и домашней версии операционки закончится 14 октября 2025 года. Это может означать, что новое поколение операционной системы, которое Microsoft представит на следующей неделе, не будет называться Windows 10, по крайней мере, это ожидаемо с точки зрения маркетинга или брендинга.

Новая ОС будет называться Windows 11, Windows Sun Valley или каким-то другим именем, не связанным с «десяткой», отмечается в статье.

Обозначенный срок соответствует десятилетнему циклу обновлений ОС от Microsoft — поддержка «десятки» началась 29 июля 2015-го. За этот период корпорация планирует перевести своих пользователей на следующую версию операционной системы. Новая ОС должна быть представлена 24 июня текущего года.

По словам разработчиков, новая версия операционной системы продемонстрирует пользователям большое количество изменений, среди которых обновленный дизайн и магазин приложений.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/198000/
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