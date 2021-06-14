Представлена технология зарядки электромобилей за 10 минут для 800 км пути

В Японии ученым Рашидом Язами разработана зарядка электромобилей за 10 минут для 800 километров пути. Об этом сообщает сайт theregister.

Доктор Рашид Язами, являющийся одним из руководителей японской компании KVI, заявил о новой технологии, используемой для зарядки электрокаров, которая позволяет заряжать аккумулятор всего за 10 минут, и этого хватит на преодоление 800 километров.

По его словам, удалось разработать специальный графитный анод, значительно ускоряющий процесс зарядки литий-ионных аккумуляторов. Данная технология уже востребована на территории Японии, так как позволяет зарядить батареи за 10 минут.

Ученый адаптировал свою разработку для электромобилей. Отмечается, что на зарядку аккумуляторов электрокара Tesla уходит около 70 минут. То есть новой технологией этот процесс ускорен в семь раз.

