Он шикарный! Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью почти $30 миллионов

Компания Rolls-Royce объявила о создании нового подразделения Coachbuild, которое будет заниматься разработкой эксклюзивных автомобилей с уникальными кузовами. Первым проектом нового подразделения стал кабриолет Boat Tail.

В компании называют этот автомобиль «ярким противопоставлением индустриализированной роскоши». К проекту причастен не один, а сразу три заказчика из числа самых лояльных клиентов компании. Их запросы оказались очень похожими, каждый хотел получить что-то необычное в стиле автомобиля Rolls-Royce Boat Tail 1932 года. Поэтому будет построено всего три экземпляра кабриолета, которые будут различаться между собой отделкой и декором. Пока готов только один автомобиль из трех.

Rolls-Royce Boat Tail, на разработку которого ушло четыре года, построен на основе кабриолета Phantom Drophead Coupe. Новинка получила 6,75-литровый мотор V12 с двумя турбинами, мощность агрегата не уточняют. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой АКПП.

Главная особенность кабриолета — это полностью оригинальная корма, разработанная с оглядкой на дорогие яхты. Вместо привычной крыши багажника используются две створки, которые синхронно поднимаются ровно на 67 градусов с помощью электропривода. Они отделаны деревянным шпоном Caleidolegno с открытыми порами. Стоимость Rolls-Royce Boat Tail не уточняют. Британский портал Autocar со ссылкой на собственный источник пишет, что проект мог обойтись заказчикам в 20 миллионов фунтов стерлингов (около $28,3 миллиона). Таким образом, Boat Tail может получить титул самого дорогого автомобиля в мире. На сегодняшний день таким считается гиперкар Bugatti La Voiture Noire, который выпустили в единственном экземпляре, а его стоимость составляет примерно $20 миллионов.