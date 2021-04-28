Samsung представила работающую одновременно с тремя устройствами клавиатуру, сообщил сайт news.samsung.com.

По его данным, Smart Keyboard Trio 500 может подключаться одновременно к трем устройствам, например, к смартфону, планшету и компьютеру.

Переключение между гаджетами происходит с помощью специальных кнопок Hot Key.

Новинка поддерживает «десктопный» режим DeX mode, правда, он будет работать только с некоторыми планшетами и смартфонами, которые поставляются с оболочкой One UI 3.1 и мартовским патчем безопасности.

Подключается клавиатура к устройствам с помощью Bluetooth 5.0. Питание от двух пальчиковых батареек ААА.

Samsung Smart Keyboard Trio 500 начнут продавать в белой и черной расцветках в начале мая. Цена — 45 евро.