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Техноблог

Facebook представила свой аналог Clubhouse — Live Audio Rooms

Компания Facebook приступила к разработке социальной сети, где все пользователи будут общаться исключительно голосом. Это будет полный аналог аудиосоцсети Clubhouse, существующей с марта 2020 года. Об этом сообщает газета The New York Times.

Продукт будет доступен уже этим летом. Сначала его протестируют в группах и на публичных страницах, а затем он попадет в Messenger. У пользователей будет возможность взаимодействовать со спикерами, а создатели контента смогут взимать единовременную или ежемесячную плату за доступ к комнатам. 

В соцсети также появится сервис для редактирования коротких аудиосообщений Soundbites. По аналогии с фото и видео записи можно будет публиковать в виде поста в ленте, а искусственный интеллект будет расшифровывать текст.

Facebook также тестирует сервис для подкастов совместно со Spotify и аудиоверсию сервиса Rooms с групповыми звонками.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/190736/
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