Стартап Илона Маска показал играющую «силой мысли» в видеоигры обезьяну

Стартап Илона Маска F Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры на компьютере и управляет курсором на экране без джойстика и других элементов управления — буквально «силой мысли». Об этом пишет Forbes.ru.

Закадровый голос поясняет, что на видео — девятилетняя макака Пейдж, которой примерно за шесть недель до съемки в мозг вживили нейронные чипы. Их можно связать даже с iPhone, подобно любому Bluetooth-гаджету, заявил рассказчик.

Как утверждает Neuralink, данные с чипов позволили предугадывать действия обезьяны буквально в режиме реального времени. Через несколько минут алгоритм-декодер Neuralink был откалиброван. После этого компания отключила джойстик. Как видно в ролике, обезьяна по привычке еще пользуется им для игры, хотя провод отсоединен. Уже в этот момент Пейдж полностью контролирует курсор декодированной нейронной активностью, говорит закадровый голос.

Neuralink пояснил, что его цель — сделать доступным пользование компьютером и телефоном для людей с параличом.