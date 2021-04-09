23:25
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Техноблог

Стартап Илона Маска показал играющую «силой мысли» в видеоигры обезьяну

Стартап Илона Маска F Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры на компьютере и управляет курсором на экране без джойстика и других элементов управления — буквально «силой мысли». Об этом пишет Forbes.ru.

Закадровый голос поясняет, что на видео — девятилетняя макака Пейдж, которой примерно за шесть недель до съемки в мозг вживили нейронные чипы. Их можно связать даже с iPhone, подобно любому Bluetooth-гаджету, заявил рассказчик.

Как утверждает Neuralink, данные с чипов позволили предугадывать действия обезьяны буквально в режиме реального времени. Через несколько минут алгоритм-декодер Neuralink был откалиброван. После этого компания отключила джойстик. Как видно в ролике, обезьяна по привычке еще пользуется им для игры, хотя провод отсоединен. Уже в этот момент Пейдж полностью контролирует курсор декодированной нейронной активностью, говорит закадровый голос.

Neuralink пояснил, что его цель — сделать доступным пользование компьютером и телефоном для людей с параличом.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/189394/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Прототип корабля SpaceX Starship Илона Маска взорвался после успешного полета
Бизнесмен Илон Маск создает новый город в Техасе
Ради заселения Марса Илон Маск решил продать все имущество
Дипфейк с «поющим» песню «Трава у дома» Илоном Маском стал популярным в Сети
Корабль Crew Dragon Илона Маска состыковался с МКС
Компания Илона Маска SpaceX запустила к МКС пилотируемый корабль
Илон Маск сочинил песню и сам же ее исполнил
Илон Маск оригинально использовал прокол на презентации автомобиля Cybertruck
Электромобили Tesla научат «разговаривать»
Электрический пикап Cybertruck с фантастическим дизайном представила Tesla
Популярные новости
Компания LG&nbsp;заявила о&nbsp;прекращении производства смартфонов Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов
Первый марсианский вертолет Ingenuity агентства NASA впервые коснулся Марса Первый марсианский вертолет Ingenuity агентства NASA впервые коснулся Марса
WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и&nbsp;Android-смартфонами WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
Бизнес
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в&nbsp;Бишкеке ФИФА готова финансировать строительство футбольного центра в Бишкеке
9 апреля, пятница
23:15
«Гагарин» снова полетел в космос «Гагарин» снова полетел в космос
23:03
В Кыргызстане прошли соревнования кинологов
22:46
На Южной магистрали в Бишкеке зеленый свет горит мало, люди не успевают пройти
22:22
Стартап Илона Маска показал играющую «силой мысли» в видеоигры обезьяну
22:02
В Иссык-Кульском районе построили детский сад за 25,4 миллионов сомов