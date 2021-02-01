В WhatsApp появилась поддержка сканеров лица и отпечатков пальцев

WhatsApp анонсировал новую функцию безопасности WhatsApp Web и приложений для Windows и macOS.

Войти в аккаунт теперь можно с помощью Face ID, Touch ID или их аналогов на Android.

Новая функция совместима с iPhone на iOS 14 и выше, требования для Android пока не раскрываются.

Функция станет доступна всем пользователям в ближайшие недели. Новый вариант аутентификации будет доступен в приложении на смартфоне («Настройки» → WhatsApp Web).

Если у вас есть возможность авторизоваться только через QR-код, придется подождать несколько дней.