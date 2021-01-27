Xiaomi Mi Band 6 обзаведется функцией измерения уровня кислорода в крови

Популярный смарт-браслет Xiaomi Mi Band нового поколения будет представлен публике в начале лета этого года. Об этом сообщают сетевые информаторы.

Новинка будет называться Mi Smart Band 6. Браслет, как и раньше, выйдет в китайской и глобальной версиях. Известно, что первая будет оснащаться чипом NFC, а вот другая, вероятно, не получит возможности осуществлять бесконтактную оплату.

Новый браслет сможет измерять насыщенность крови кислородом, а также получит поддержку голосового помощника. Кроме того, диагональ дисплея станет больше. Ожидается, что гаджет получит встроенный GPS.

Помимо этого, должна измениться программная часть. В новой версии должно быть 30 режимов работы. Отметим, что старый имел всего 11 режимов. Стоимость новинки пока неизвестна.