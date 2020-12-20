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Техноблог

Впервые зафиксирован радиосигнал с планеты у другой звезды

Международная группа ученых зафиксировала сигнал из созвездия Волопас. По словам астрономов, если данные подтвердятся, то источником радиоволн впервые станет планета, вращающаяся вокруг другой звезды. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения с помощью радиотелескопа LOFAR показали, что сигнал исходит из системы Тау Волопаса, представляющей собой двойную звезду, вокруг которой вращается одна экзопланета. Согласно теоретическим предсказаниям, сила и поляризация сигнала соответствуют магнитному полю планеты, относящейся к газовому гиганту типа «горячий Юпитер».

Ранее исследователи изучили сигнатуру радиоизлучения Юпитера и экстраполировали результат на возможную эмиссию излучения от далеких юпитероподобных планет, находящихся на расстоянии 40-100 световых лет.

  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177312/
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