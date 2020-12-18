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Техноблог

Назван первый смартфон Huawei на собственной системе

Первый смартфон на базе операционной системы HarmonyOS 2.0 выйдет в 2021 году. Об этом сообщает китайский портал Sina.

После анонса бета-версии ОС для смартфонов Huawei провела пресс-конференцию для журналистов. Авторы заметили на мероприятии смартфон, с помощью которого компания показала интерфейс и некоторые функции HarmonyOS 2.0.

Представители корпорации также отметили, что данный аппарат будет первым, на котором новая операционная система будет доступна «из коробки». Они не назвали модель устройства, но считают, что этим телефоном окажется Huawei P50.

Запуск смартфона в продажу, на который будет установлена собственная операционная система Huawei, запланирован на первый квартал следующего года. В заявлении Huawei говорится, что HarmonyOS будет загружена более чем на 100 миллионов гаджетов бренда — как на новые, так и на старые устройства.

Журналисты агентства подчеркнули, что визуально HarmonyOS мало чем отличается от актуальной оболочки EMUI, разработанной Huawei. Также во встроенном магазине приложений они нашли большое количество программ и сервисов, доступных пользователям Android-смартфонов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177238/
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