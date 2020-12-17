В Узбекистане начат выпуск национальных смартфонов «Узбекистон»

В Узбекистане началось производство национальных смартфонов «Узбекистон» от компании Telecom Devices PRO. Смартфоны с объемом памяти 64 Гб созданы по поручению Министерства информационных технологий и коммуникаций на основе разработки специалиста по локализации проекта и внешнеэкономической деятельности Зарнигор Джумановой. Гаджеты рассчитаны на внутренний рынок, сообщает центральное государственное информационное агентство УзА.

При покупке узбекистанцы смогут найти в телефоне произведения президента Шавката Мирзиеева, произведения узбекской литературы, радиоинсценировки, более ста национальных песен и мелодий и фотоальбомы с красотами природы и достопримечательностями. Кроме того, смартфон содержит программу «Правительство», которая включает в себя номера телефонов горячих линий министерств, ведомств и организаций. Устройство также снабжено функцией автоматического обновления номеров по мере их изменения.

«В качестве фона для экранной заставки можно выбрать фото из галереи живописных уголков нашей страны, а для сигнала вызова и будильника — установить узбекские песни и мелодии, что, безусловно, будет способствовать укреплению чувства национальной гордости», — отмечают в компании, которая выпускает смартфон.

Более 50 процентов из пилотной серии в 3 тысячи смартфонов уже раскупили. Компания Telecom Devices PRO также начала производство детских смарт-часов и стационарных телефонов стандарта CDMA 450. Пока вся продукция рассчитана на внутренний рынок, но не исключается, что ее можно будет купить и в странах-соседях по региону.