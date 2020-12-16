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Техноблог

Google начнет удалять неактивные учетные записи

Если ваша учетная запись никак не используется на протяжении последних двух лет, Google удалит ее.  Об этом говорится в новых правилах обслуживания компании.

Новая политика управления данными вступит в силу 1 июня 2021 года, а удаление контента начнется 1 июня 2023-го, то есть у пользователей есть около двух с половиной лет, чтобы навести порядок в своих учетных записях.  Для того чтобы попасть в список на уничтожение, нужно на протяжении 24 месяцев не заходить под данным аккаунтом в Google Фото, Диск Google или Gmail.

Чтобы сохранять статус активного пользователя, достаточно периодически входить в Gmail, Google Фото или пользоваться офисными сервисами компании. Если на устройстве есть несколько аккаунтов Google, нужно входить в каждый из них.

Поисковик также будет следить за тем, чтобы пользователи не превышали лимит в 15 гигабайт облачного пространства, после чего услуга становится платной. Для тех, кто отказывается рассчитаться за услугу, также предусмотрено наказание в виде удаления сохраненного контента.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/176879/
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