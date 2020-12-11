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Техноблог

Итоги III квартала 2020 года: названы самые популярные производители смартфонов

Counterpoint Research рассказало о продажах смартфонов по итогам третьего квартала года. Об этом сообщается на сайте агентства.

Специалисты отметили рост продаж телефонов — к концу года рынок восстановился после глобального карантина. По сравнению с прошлым кварталом поставки выросли на 32 процента. В третьем квартале 2020 года производители устройств отгрузили 366 миллионов единиц смартфонов. Это на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером на рынке оказалась Samsung, которая получила долю 22 процента и достигла наивысшего количества поставок за последние три года. Вторым самым популярным производителем смартфонов была названа Huawei, на которую пришлась доля 14 процентов. Замыкает тройку лидеров Xiaomi, которая получила долю 13 процентов.

Apple с долей 11 процентов оказалась на четвертой позиции. Аналитики связывают положение американской компании с переносом выпуска флагманской серии iPhone 12 на четвертый квартал 2020 года.

Аналитики заметили, что Samsung оказалась единственной компанией, которая вошла в топ-5 поставщиков телефонов в пяти регионах и лидировала в трех из них. Девайсы Huawei оказались востребованы в Азии, аппараты Apple — в Северной Америке и Европе.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/176391/
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