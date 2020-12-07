Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип Google

Напомним, ранее согласно докладу, опубликованному исследователями Google в прошлом году, Sycamore выполнил примерно за 200 секунд расчет, который обеспечит работу самого быстрого компьютера на Земле в течение 10 тысяч лет.
Новинка китайского суперкомпьютера носит название Jiuzhang и использует лазерные импульсы. Они посылаются из 300 светоделителей и 75 зеркал.
Согласно новым исследованиям, идеальный бозонный пробоотборник имел бы точность 1, поэтому он полностью соответствует теоретическим предсказаниям. Его верность варьируется до 0,99.
Jiuzhang Data — это компания, занимающаяся расширением возможностей промышленных интернет-технологий, основанная на продуктах с двумя центрами данных.
Штаб-квартира разработчиков находится в Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.