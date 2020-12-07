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Техноблог

Китайский квантовый компьютер в 10 миллиардов раз быстрее, чем прототип Google

Китайские исследователи утверждают, что разработали квантовый компьютер, который может легко превзойти квантовый прототип Google в 10 миллиардов раз и самые передовые суперкомпьютеры примерно в 100 триллионов раз. Об этом сообщило китайское государственное новостное агентство Xinhua.
 
Ученые во главе с доктором Хан-Сен Чжун из Департамента современной физики Китайского университета науки и технологий заявили, что компьютер выдает результаты в течение нескольких минут, что может занять третьему по мощности суперкомпьютеру в мире около 2 миллиардов лет, чтобы вычислить эти данные. Они опубликовали свое исследование в журнале Science, которое также бросило вызов квантовой технологии Google, представленной в 2019 году.

Напомним, ранее согласно докладу, опубликованному исследователями Google в прошлом году, Sycamore выполнил примерно за 200 секунд расчет, который обеспечит работу самого быстрого компьютера на Земле в течение 10 тысяч лет.

Новинка китайского суперкомпьютера носит название Jiuzhang и использует лазерные импульсы. Они посылаются из 300 светоделителей и 75 зеркал.

Согласно новым исследованиям, идеальный бозонный пробоотборник имел бы точность 1, поэтому он полностью соответствует теоретическим предсказаниям. Его верность варьируется до 0,99.

Jiuzhang Data — это компания, занимающаяся расширением возможностей промышленных интернет-технологий, основанная на продуктах с двумя центрами данных.

Штаб-квартира разработчиков находится в Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/175753/
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