Несогласные с правилами WhatsApp не смогут использовать аккаунт в мессенджере

В 2021 году мессенджер WhatsApp планирует ввести новую политику использования приложения и обработки данных пользователей. Изменения вступят в силу 8 февраля 2021 года.
Если пользователь не примет обновленное соглашение об использовании, он не сможет использовать приложение. На данный момент подробности обновления политики обработки данных не известны.
В этом году WhatsApp уже обновлял пользовательское соглашение на Android и iOS. Это так же было связано с введением новых правил использования мессенджера. На сегодняшнее время, согласно пользовательскому соглашению, приложение хранит следующие данные о пользователе:
- номера телефонов
- техническую информацию об используемом устройстве
- время и даты посещения мессенджера
- все данные об отправленных и полученных сообщениях
Алгоритмы WhatsApp собирают и анализируют около 70 процентов данных о пользователях. Это делается с целью составления «портрета пользователя» и показа ему наиболее подходящих рекламных предложений.