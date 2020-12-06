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Техноблог

Несогласные с правилами WhatsApp не смогут использовать аккаунт в мессенджере

В 2021 году мессенджер WhatsApp планирует ввести новую политику использования приложения и обработки данных пользователей. Изменения вступят в силу 8 февраля 2021 года.

Если пользователь не примет обновленное соглашение об использовании, он не сможет использовать приложение. На данный момент подробности обновления политики обработки данных не известны.

В этом году WhatsApp уже обновлял пользовательское соглашение на Android и iOS. Это так же было связано с введением новых правил использования мессенджера. На сегодняшнее время, согласно пользовательскому соглашению, приложение хранит следующие данные о пользователе:

  • номера телефонов 
  • техническую информацию об используемом устройстве 
  • время и даты посещения мессенджера 
  • все данные об отправленных и полученных сообщениях 

Алгоритмы WhatsApp собирают и анализируют около 70 процентов данных о пользователях. Это делается с целью составления «портрета пользователя» и показа ему наиболее подходящих рекламных предложений.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/175719/
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