Несогласные с правилами WhatsApp не смогут использовать аккаунт в мессенджере

В 2021 году мессенджер WhatsApp планирует ввести новую политику использования приложения и обработки данных пользователей. Изменения вступят в силу 8 февраля 2021 года.

Если пользователь не примет обновленное соглашение об использовании, он не сможет использовать приложение. На данный момент подробности обновления политики обработки данных не известны.

В этом году WhatsApp уже обновлял пользовательское соглашение на Android и iOS. Это так же было связано с введением новых правил использования мессенджера. На сегодняшнее время, согласно пользовательскому соглашению, приложение хранит следующие данные о пользователе:

номера телефонов

техническую информацию об используемом устройстве

время и даты посещения мессенджера

все данные об отправленных и полученных сообщениях

Алгоритмы WhatsApp собирают и анализируют около 70 процентов данных о пользователях. Это делается с целью составления «портрета пользователя» и показа ему наиболее подходящих рекламных предложений.