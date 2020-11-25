Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro все-таки получат Android 11

Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат Android 11. Сообщение об этом появилось в Twitter

Один из пользователей американской соцсети со ссылкой на Telegram-канал Xiaomi и MIUI сообщил, что компания уже готовится к старту внутреннего тестирования новой операционной системы Android 11 для смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Напомним, вышедшие в прошлом году под управлением Android 9 смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro недавно обновились до Android 10, а вот апдейт до Android 11 изначально не входил в планы Xiaomi.

Сегодня сетевые источники сообщили о том, что китайский производитель передумал и уже тестирует Android 11 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Дата выхода обновления пока неизвестна.