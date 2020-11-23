Разработана первая социальная сеть для сексуальных игр

Разработана первая в истории «социальная сеть для секса». Об этом сообщает Daily Star.
Новый сервис позволит пользователям наслаждаться взаимоотношениями дистанционно. Британские разработчики из компании Killing Kittens заявили о создании первой в мире «соцсети для секса». Приложение запустили в честь 15-летия компании.
Генеральный директор фирмы Эмма Сэйл рассказала, что пользователи смогут насладиться сексуальными играми дистанционно.
Отмечается, что разработкой приложения занимались женщины-программисты.
Разработчики подчеркивают, что каждый пользователь проходит проверку, само приложение защищено от записи экрана и копирования видео.