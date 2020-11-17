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Техноблог

Samsung создала «умные» мониторы, которым не нужен компьютер

Фото Samsung. «Умные» мониторы от Samsung

Samsung добавила в обычные мониторы для компьютеров функции «Смарт-ТВ». Получился маленький телевизор, который не может показывать классические телеканалы, но поддерживает онлайн-кинотеатры и другие приложения, сообщил портал @hi-tech.

Samsung Smart Monitor M5 и M7 могут работать как независимое устройство, к ним необязательно подключать компьютер. Внутри корпуса есть динамики. Монитор работает на Tizen OS, такая система стоит в телевизорах компании. Она имеет подключение к интернету и все современные приложения для кино и сериалов, включая YouTube.

Если нужен не только экран для сериалов, то к «умному» монитору можно подключить компьютер или игровую консоль — для этого есть специальные разъемы.

В линейке два монитора, на 27 и 32 дюйма — маленькая версия доступна только в Full HD, для большой есть модификация с 4K.

«Умные» мониторы уже продают в США по цене от $230.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173351/
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