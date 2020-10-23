К 2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот

К 2025 году половина всех работ будет автоматизирована. По данным исследователей, люди больше не понадобятся для таких работ, как ввод данных, ведение бухгалтерских расчетов, аудит, на всех уровнях менеджмент, служба поддержки клиентов, ремонт и обслуживание оборудования. Половину всех рабочих задач к 2025-му будут выполнять роботы. Об этом заявили эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). В первую очередь произойдет сокращение рабочих мест механиков и секретарей, а вот спрос на ученых и инженеров резко повысится, пишет BBC.

Согласно исследованию ВЭФ, которое проанализировало работу 300 крупнейших компаний мира, пандемия COVID-19 еще сильнее усугубит ситуацию с рабочими специальностями. Свыше 50 процентов работодателей уверены, что автоматизация предприятий в ближайшее время ускорится. При этом 43 процента руководителей полагают, что это приведет к сокращению рабочих мест.

Автоматизация уменьшит потребность в людях на 85 миллионов рабочих мест, но в то же время будут созданы 97 миллионов новых. По данным исследователей, люди больше не понадобятся для таких работ, как ввод данных, ведение бухгалтерских расчетов, аудит, на всех уровнях менеджмент, служба поддержки клиентов, ремонт и обслуживание оборудования.

При этом повысится спрос на специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению и большим данным, информационной безопасности и программному обеспечению. На данный момент автоматизация охватывает примерно треть рабочих мест в мире.