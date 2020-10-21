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Техноблог

Компания Samsung разработала смартфон с гибким экраном и акустической камерой

Фото из Интернета

Компания Samsung продолжает патентовать оригинальные конструктивные решения, которые в перспективе могут быть использованы в доступных на рынке смартфонах. Описание очередной разработки обнародовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Новый смартфон Samsung оснащен выдвигаемой верхней частью дисплея, что в свою очередь создает акустическую камеру, в которой располагаются динамики. Ранее такие решения не внедрялись при производстве телефонов. Компания Samsung работает над созданием смартфона, который будет обладать гнущимся дисплеем, при выдвижении которого между корпусом и дисплеем будет образовываться пространство, служащее для увеличения качества звука, а также его громкости.

Samsung Electronics подала заявку на патент «Электронного устройства с изменяющимся внутренним пространством».

Конструкция смартфона подразумевает наличие фронтальной и задней панелей. Основные элементы как раз и расположены между ними. Лицевая панель скрывает под собой динамики, пока неизвестно сколько их будет, фронтальная камера, микрофон, а также всевозможные датчики. Все эти элементы имеют возможность передвигаться вслед за передней панелью. При выдвижении верхней части образовавшаяся пустота выполняет роль акустической камеры. В предоставленном Samsung документе допускается возможность использования пластикового дисплея, аналогичного Galaxy Fold, но не исключен и другой вариант.

Помимо расположенных динамиков в верхней части телефона, конструкция должна иметь систему охлаждения. Экран будет иметь поддержку управления стилусом.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/170174/
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